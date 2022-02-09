АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА ИТАЛИИ

«Уважаемые депутаты Парламента,

Уважаемые участники конференции,

Приветствую вас от имени народа Абхазии!



Выбранная тема конференции и сам факт ее проведения в стенах итальянского Парламента для Республики Абхазия особенно важны.



Абхазия, государственность которой насчитывает многие века, обладает всеми атрибутами государства. Наш народ преодолел все тяготы шовинистской политики грузинских властей:

14 августа 1992 года грузинские войска вероломно напали на нашу республику. Несмотря на трудности мы выиграли и отстояли свое историческое право на мирную и независимую жизнь.

Наша страна находилась в экономической блокаде. В сложные послевоенные годы все усилия были направлены на восстановление страны, ее экономики, усиление государственных институтов; была принята Конституция Республики Абхазия; был подписан Акт «О государственной независимости Республики Абхазия».



Переломным моментом для нас стало признание Российской Федерацией независимости и суверенитета Абхазии. Отрадно, что число стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения, постепенно увеличивается.



Мы понимаем, что широкое международное признание - это сложный и длительный процесс.

Абхазия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, которые уважают ее позицию.

Приятно, что все больше итальянцев открывает для себя нашу страну, ее культуру, налаживаются связи между городами Абхазии и Италии. Ведь между нашими народами давние исторические связи.



Уважаемые друзья,

Убежден, что эта конференция пройдет в конструктивном ключе и станет прочной основой для развития дружественных отношений между народами Абхазии и Италии.

Желаю вам плодотворной работы».