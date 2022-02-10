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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЗА 9 ФЕВРАЛЯ

Новости Четверг, 10 февраля 2022 12:01
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СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЗА 9 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 541 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 381 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 87 лет.

В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 67 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 47586 человек. Зарегистрировано 609 летальных случаев. Выздоровели 39206 чел.

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