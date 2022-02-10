В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ СУХУМА КАРАНТИН ПРОДЛЕН ДО 18 ФЕВРАЛЯ
Сухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О продлении карантина в средних и дошкольных образовательных учреждениях администрации города Сухум».
«Продлить карантин в средних и дошкольных образовательных учреждениях администрации города Сухум до 18 февраля 2022 г. (включительно)», – отмечается в тексте распоряжения. Распоряжение подписано на основании обращения начальника Управления образования администрации г. Сухум, в целях разрыва эпидемической цепи и предотвращения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Средние и дошкольные образовательные учреждения столицы находятся на карантине с 27 января.
Источник: sukhumcity.info
Последнее от Super User
- СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЗА 9 ФЕВРАЛЯ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА ИТАЛИИ
- ПАРТИЯ «АПСНЫ» ВЫДВИНУЛА ДВУХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
- ГЛАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОИНФОРМИРОВАЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ
- ОБСУДИЛИ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ НОВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ