В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ СУХУМА КАРАНТИН ПРОДЛЕН ДО 18 ФЕВРАЛЯ

«Продлить карантин в средних и дошкольных образовательных учреждениях администрации города Сухум до 18 февраля 2022 г. (включительно)», – отмечается в тексте распоряжения. Распоряжение подписано на основании обращения начальника Управления образования администрации г. Сухум, в целях разрыва эпидемической цепи и предотвращения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Средние и дошкольные образовательные учреждения столицы находятся на карантине с 27 января.



Источник: sukhumcity.info