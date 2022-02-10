 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
января 29 2022

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Глава МИД Сергей Лавров, иллюстрируя, как западные СМИ занимаются антироссийской…
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
января 27 2022
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 10 февраля 2022 12:54
Оцените материал
(0 голосов)
ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ

Cухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии обратился к коллегам в связи с предстоящими выборами в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Уважаемые журналисты, руководители средств массовой информации!

В нашей стране проходит важнейший политический процесс – кампания по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Одним из основных этапов предвыборной кампании является агитация в СМИ. От того, как пройдут предвыборные дебаты вокруг программ кандидатов и в целом агитационный период в СМИ, во многом зависит, каким будет персональный состав будущего Парламента, которому наравне с законотворчеством предстоит продолжить реформу политической системы и самое главное – обеспечить стабильное развитие нашего государства на ближайшие пять лет.

Союз журналистов Абхазии призывает редакции СМИ и журналистов в своей работе руководствоваться действующим избирательным законодательством и Законом о СМИ, неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики и придерживаться следующих принципов при освещении выборов:

- создавать всем кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, независимо от их политических взглядов, равные информационные возможности;

- способствовать тому, чтобы все материалы, посвященные выборной тематике, были объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

- не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов, не допускать публикаций, способствующих национальной или религиозной нетерпимости;

- профессионально, объективно и в полном объёме освещать основные этапы избирательной кампании, чтобы каждый гражданин имел возможность реализовать свои избирательные права;

- проводить четкое различие между агитационными публикациями и информационными сообщениями.

Уважаемые журналисты! Ваша объективность и беспристрастность в ходе предвыборной кампании помогут избирателям 12 марта 2022 г. сделать правильный выбор, а стране – получить достойный Парламент.

Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 февраля 2022 12:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ СУХУМА КАРАНТИН ПРОДЛЕН ДО 18 ФЕВРАЛЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.