ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ

Cухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ . Союз журналистов Абхазии обратился к коллегам в связи с предстоящими выборами в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

В нашей стране проходит важнейший политический процесс – кампания по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Одним из основных этапов предвыборной кампании является агитация в СМИ. От того, как пройдут предвыборные дебаты вокруг программ кандидатов и в целом агитационный период в СМИ, во многом зависит, каким будет персональный состав будущего Парламента, которому наравне с законотворчеством предстоит продолжить реформу политической системы и самое главное – обеспечить стабильное развитие нашего государства на ближайшие пять лет.

Союз журналистов Абхазии призывает редакции СМИ и журналистов в своей работе руководствоваться действующим избирательным законодательством и Законом о СМИ, неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики и придерживаться следующих принципов при освещении выборов:

- создавать всем кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, независимо от их политических взглядов, равные информационные возможности;

- способствовать тому, чтобы все материалы, посвященные выборной тематике, были объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

- не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов, не допускать публикаций, способствующих национальной или религиозной нетерпимости;

- профессионально, объективно и в полном объёме освещать основные этапы избирательной кампании, чтобы каждый гражданин имел возможность реализовать свои избирательные права;

- проводить четкое различие между агитационными публикациями и информационными сообщениями.

Уважаемые журналисты! Ваша объективность и беспристрастность в ходе предвыборной кампании помогут избирателям 12 марта 2022 г. сделать правильный выбор, а стране – получить достойный Парламент.

Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии.