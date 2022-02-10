118 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Cухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. По данным Центризбиркома, с 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий ( Партия экономического развития Абхазии, «Народный фронт за справедливость и развитие», «Амцахара», Народная партия Абхазии и «Апсны»).