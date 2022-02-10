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Абхазия Информ

118 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Новости Четверг, 10 февраля 2022 19:49
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118 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Cухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. По данным Центризбиркома, с 21 января по 10  февраля   зарегистрировано  118  инициативных  групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий ( Партия экономического развития Абхазии, «Народный фронт за справедливость и развитие», «Амцахара», Народная партия Абхазии и «Апсны»).

Избирательный округ №1 (Новый район)

  1. Гицба Инар Альбертович
  2. Джопуа Рамаз Гивиевич
  3. Квициния Гунда Сергеевна

Избирательный округ №2 (Новый район)

  1. Халбад Дмитрий Гарриевич
  2. Жилинская Елена Николаевна
  3. Ашуба Мактина Муджовна
  4. Авидзба Беслан Иванович
  5. Герхелия Астамур Баталович («Амцахара»)

Избирательный округ №3 (Старый поселок)

  1. Салакая Нарсоу Бесланович
  2. Дгебия Саид Тариелович
  3. Думава Хына Владимирович
  4. Ардзинба Геннадий Алекоевич
  5. Торчуа Беслан Юрьевич («Амцахара»)

Избирательный округ №4 (Северный)

  1. Жиба Дмитрий Эдуардович
  2. Айба Батал Эдуардович
  3. Адзынба Шамиль Омарович
  4. Чхеидзе Давид Гурамович
  5. Рштуни Эрик Сагателович
  6. Асабуа Аляс Борисович

Избирательный округ №5 (Синопский)

  1. Ашуба Лаша Нугзарович

Избирательный округ №6 (Центральный)

  1. Агумава Эраст Рамзанович
  2. Лолуа Рауль Валериевич
  3. Амичба Дмитрий Капитонович
  4. Маршания Дмитрий Александрович
  5. Тужба Константин Андреевич
  6. Асландзия Алхас Отарович

Избирательный округ №7 (Библиотека)

  1. Какалия Амиран Георгиевич
  2. Лагвилава Адгур Геннадьевич
  3. Реквава Темур Ревазович
  4. Карчава Беслан Георгиевич
  5. Арчелия Алексей Алексеевич
  6. Айба Рашида Азаретовна
  7. Зухба Лаша Анатольевич
  8. Ачба Беслан Юрьевич
  9. Инапшба Руслан Антонович

Избирательный округ №8 (Маякский)

  1. Губаз Леон Ревазович
  2. Мироненко Вадим Николаевич
  3. Нармания Наур Геннадьевич
  4. Чачхалия Ираклий Зауриевич
  5. Какалия Астамур Валерьевич (от инициативной группы и Народной  партии Абхазии)
  6. Бганба Аннета Сергеевна
  7. Калягина Анна Владимировна (Партия ЭРА)
  8. Габния Виталий Викторович («Апсны»)

Избирательный округ №9 (Восточный)

  1. Кварчия Кан Валерьевич
  2. Гезердава Саид Игоревич
  3. Пилия Давид Чичович
  4. Басария Александр Романович (Партия ЭРА)
  5. Джикирба Шабат Иродионович

Избирательный округ №10 (Пицундский)

  1. Хутаба Даут Витальевич

Избирательный округ №11 (Бзыпский)

  1. Анкваб Артур Миродович
  2. Кчач Алмас Алмасбеевич
  3. Бейя Тимур Абесаломович
  4. Конджария Евгений Антипович

Избирательный округ №12 (Гагрский)

  1. Демерджиба Самсон Анзорович
  2. Аршба Астамур Борисович
  3. Агрба Даут Валентинович
  4. Абиджба Ахра Хирбеевич

Избирательный округ №13 (Гагрский городской)

  1. Цишба Александр Владимирович
  2. Хагба Изольда Станиславовна
  3. Барциц Алхас Валикович
  4. Бения Реваз Шалвович

Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)

  1. Трапизонян Галуст Парнакович (от инициативной группы и партии «Амцахара»)
  2. Косян Вагаршак Арамович

Избирательный округ №15 (Отхарский)

  1. Барциц Алмасхан Эдуардович
  2. Тарба Иван Дорофеевич
  3. Пилия Бадрик Игорьевич
  4. Сичинава Валерий Иварбеевич

Избирательный округ №16 (Дурипшский)

  1. Халваш Беслан Викторович
  2. Чедия Замир Автондилович
  3. Джугелия Астамур Вячеславович

Избирательный округ №17 (Лыхненский)

  1. Лакоба Аслан Султанович
  2. Кобахия Фарид Мизанович

Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)

  1. Лакербая Леонид Иванович
  2. Таркил Беслан Иванович

Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)

  1. Ахба Астамур Яковлевич
  2. Хагба Алхас Эсметович
  3. Смыр Джони Васильевич

Избирательный округ №20 (Аацынский)

  1. Габния Гиви Георгиевич
  2. Авидзба Алиас Виталиевич
  3. Мархолия Рустам Гарриевич
  4. Смыр Нонна Владимировна
  5. Отырба Олег Игоревич
  6. Ладария Руслан Михайлович
  7. Гулария Алиса Зауровна («Амцахара»)

Избирательный округ №21 (Н.Афонский)

  1. Смыр Натали Викторовна
  2. Пачулия Ахра Георгиевич
  3. Бутба Мадина Налиевна

Избирательный округ №22 (Эшерский)

  1. Авидзба Фазлибей Лизберович
  2. Ардзинба Алмасхан Зурабович
  3. Смыр Ахра Викторович

Избирательный округ №23 (Гумистинский)

  1. Ичмелян Артур Борисович
  2. Галустян Левон Миружанович

Избирательный округ №24 (Пшапский)

  1. Миносян Ашот Ваграмович
  2. Оксузян Ашот Киркорович
  3. Такмазян Хачик Мигранович

Избирательный округ №25 (Мачарский)

  1. Харазия Саид Геннадьевич
  2. Садзба Инар Астикович

Избирательный округ №26 (Драндский)

  1. Харазия Адгур Рафетович
  2. Гуния Илья Чичикович
  3. Чачхалия Елена Зауровна

Избирательный округ №27 (Баслахуский)

  1. Лацужба Григорий Станиславович
  2. Бебия Венори Яковлевич
  3. Хурхумал Гиви Заурович («Амцахара»)

Избирательный округ №28 (Гупский)

  1. Гогия Демур Русланович
  2. Хашба Эрик Павлович
  3. Логуа Астамур Омарович
  4. Какубава Тенгиз Рудикович («Амцахара»)

Избирательный округ №29 (Члоуский)

  1. Джопуа Астанда Родиковна
  2. Тарба Астамур Адикович
  3. Акаба Алмас Даурович («Амцахара»)

Избирательный округ №30 (Кутолский)

  1. Голандзия Вахтанги Владимирович
  2. Басария Аслан Георгиевич

Избирательный округ №31 (Кындыгский)

  1. Зантария Резо Платонович
  2. Кокая Гарри Гурамович

Избирательный округ №32 (Очамчырский)

  1. Джопуа Батал Зурабович
  2. Какалия Эшсоу Иванович
  3. Цвижба Милана Беслановна
  4. Цвижба Гунда Родиковна

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)

  1. Горзолия Дамир Иванович
  2. Кмузов Аслан Борисович
  3. Ардзинба Тайфун Наимович
  4. Эмурхба Беслан Энверович («Амцахара»)

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)

  1. Ткебучава Темур Елвардиевич
  2. Кварчия Абесалом Алексеевич
  3. Черкезия Ромео Роинович
  4. Качарава Герман Вячеславович

Избирательный округ №35 (Галский)

  1. Кишмария Анас Руслановна
  2. Шергелия Темур Адамурович 
  3. Чамагуа Сурия Даниловна
  4. Аршба Беслан Нуриевич
  5. Сакания Лаша Нодариевич («Народный фронт Абхазии»)

Сегодня в 20:00 в Центризбиркоме завершилась регистрация партий и инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента, а также выдвижение кандидатов в депутаты.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 февраля 2022 20:08

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