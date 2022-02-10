118 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Cухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. По данным Центризбиркома, с 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий ( Партия экономического развития Абхазии, «Народный фронт за справедливость и развитие», «Амцахара», Народная партия Абхазии и «Апсны»).
Избирательный округ №1 (Новый район)
- Гицба Инар Альбертович
- Джопуа Рамаз Гивиевич
- Квициния Гунда Сергеевна
Избирательный округ №2 (Новый район)
- Халбад Дмитрий Гарриевич
- Жилинская Елена Николаевна
- Ашуба Мактина Муджовна
- Авидзба Беслан Иванович
- Герхелия Астамур Баталович («Амцахара»)
Избирательный округ №3 (Старый поселок)
- Салакая Нарсоу Бесланович
- Дгебия Саид Тариелович
- Думава Хына Владимирович
- Ардзинба Геннадий Алекоевич
- Торчуа Беслан Юрьевич («Амцахара»)
Избирательный округ №4 (Северный)
- Жиба Дмитрий Эдуардович
- Айба Батал Эдуардович
- Адзынба Шамиль Омарович
- Чхеидзе Давид Гурамович
- Рштуни Эрик Сагателович
- Асабуа Аляс Борисович
Избирательный округ №5 (Синопский)
- Ашуба Лаша Нугзарович
Избирательный округ №6 (Центральный)
- Агумава Эраст Рамзанович
- Лолуа Рауль Валериевич
- Амичба Дмитрий Капитонович
- Маршания Дмитрий Александрович
- Тужба Константин Андреевич
- Асландзия Алхас Отарович
Избирательный округ №7 (Библиотека)
- Какалия Амиран Георгиевич
- Лагвилава Адгур Геннадьевич
- Реквава Темур Ревазович
- Карчава Беслан Георгиевич
- Арчелия Алексей Алексеевич
- Айба Рашида Азаретовна
- Зухба Лаша Анатольевич
- Ачба Беслан Юрьевич
- Инапшба Руслан Антонович
Избирательный округ №8 (Маякский)
- Губаз Леон Ревазович
- Мироненко Вадим Николаевич
- Нармания Наур Геннадьевич
- Чачхалия Ираклий Зауриевич
- Какалия Астамур Валерьевич (от инициативной группы и Народной партии Абхазии)
- Бганба Аннета Сергеевна
- Калягина Анна Владимировна (Партия ЭРА)
- Габния Виталий Викторович («Апсны»)
Избирательный округ №9 (Восточный)
- Кварчия Кан Валерьевич
- Гезердава Саид Игоревич
- Пилия Давид Чичович
- Басария Александр Романович (Партия ЭРА)
- Джикирба Шабат Иродионович
Избирательный округ №10 (Пицундский)
- Хутаба Даут Витальевич
Избирательный округ №11 (Бзыпский)
- Анкваб Артур Миродович
- Кчач Алмас Алмасбеевич
- Бейя Тимур Абесаломович
- Конджария Евгений Антипович
Избирательный округ №12 (Гагрский)
- Демерджиба Самсон Анзорович
- Аршба Астамур Борисович
- Агрба Даут Валентинович
- Абиджба Ахра Хирбеевич
Избирательный округ №13 (Гагрский городской)
- Цишба Александр Владимирович
- Хагба Изольда Станиславовна
- Барциц Алхас Валикович
- Бения Реваз Шалвович
Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)
- Трапизонян Галуст Парнакович (от инициативной группы и партии «Амцахара»)
- Косян Вагаршак Арамович
Избирательный округ №15 (Отхарский)
- Барциц Алмасхан Эдуардович
- Тарба Иван Дорофеевич
- Пилия Бадрик Игорьевич
- Сичинава Валерий Иварбеевич
Избирательный округ №16 (Дурипшский)
- Халваш Беслан Викторович
- Чедия Замир Автондилович
- Джугелия Астамур Вячеславович
Избирательный округ №17 (Лыхненский)
- Лакоба Аслан Султанович
- Кобахия Фарид Мизанович
Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)
- Лакербая Леонид Иванович
- Таркил Беслан Иванович
Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)
- Ахба Астамур Яковлевич
- Хагба Алхас Эсметович
- Смыр Джони Васильевич
Избирательный округ №20 (Аацынский)
- Габния Гиви Георгиевич
- Авидзба Алиас Виталиевич
- Мархолия Рустам Гарриевич
- Смыр Нонна Владимировна
- Отырба Олег Игоревич
- Ладария Руслан Михайлович
- Гулария Алиса Зауровна («Амцахара»)
Избирательный округ №21 (Н.Афонский)
- Смыр Натали Викторовна
- Пачулия Ахра Георгиевич
- Бутба Мадина Налиевна
Избирательный округ №22 (Эшерский)
- Авидзба Фазлибей Лизберович
- Ардзинба Алмасхан Зурабович
- Смыр Ахра Викторович
Избирательный округ №23 (Гумистинский)
- Ичмелян Артур Борисович
- Галустян Левон Миружанович
Избирательный округ №24 (Пшапский)
- Миносян Ашот Ваграмович
- Оксузян Ашот Киркорович
- Такмазян Хачик Мигранович
Избирательный округ №25 (Мачарский)
- Харазия Саид Геннадьевич
- Садзба Инар Астикович
Избирательный округ №26 (Драндский)
- Харазия Адгур Рафетович
- Гуния Илья Чичикович
- Чачхалия Елена Зауровна
Избирательный округ №27 (Баслахуский)
- Лацужба Григорий Станиславович
- Бебия Венори Яковлевич
- Хурхумал Гиви Заурович («Амцахара»)
Избирательный округ №28 (Гупский)
- Гогия Демур Русланович
- Хашба Эрик Павлович
- Логуа Астамур Омарович
- Какубава Тенгиз Рудикович («Амцахара»)
Избирательный округ №29 (Члоуский)
- Джопуа Астанда Родиковна
- Тарба Астамур Адикович
- Акаба Алмас Даурович («Амцахара»)
Избирательный округ №30 (Кутолский)
- Голандзия Вахтанги Владимирович
- Басария Аслан Георгиевич
Избирательный округ №31 (Кындыгский)
- Зантария Резо Платонович
- Кокая Гарри Гурамович
Избирательный округ №32 (Очамчырский)
- Джопуа Батал Зурабович
- Какалия Эшсоу Иванович
- Цвижба Милана Беслановна
- Цвижба Гунда Родиковна
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)
- Горзолия Дамир Иванович
- Кмузов Аслан Борисович
- Ардзинба Тайфун Наимович
- Эмурхба Беслан Энверович («Амцахара»)
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)
- Ткебучава Темур Елвардиевич
- Кварчия Абесалом Алексеевич
- Черкезия Ромео Роинович
- Качарава Герман Вячеславович
Избирательный округ №35 (Галский)
- Кишмария Анас Руслановна
- Шергелия Темур Адамурович
- Чамагуа Сурия Даниловна
- Аршба Беслан Нуриевич
- Сакания Лаша Нодариевич («Народный фронт Абхазии»)
Сегодня в 20:00 в Центризбиркоме завершилась регистрация партий и инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента, а также выдвижение кандидатов в депутаты.