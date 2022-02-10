РИЦИНСКИЙ ПАРК ЗАКРЫТ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Cухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) Абхазии закрыт из-за сошедшей лавины, сообщает пресс-служба объекта.

«Из-за наступившего потепления и обильных осадков на территории РРНП сошла лавина на участке Голубого озера. В течении следующих суток сохраняется опасность повторного схода и камнепадов», – говорится в сообщении.

Сотрудники круглосуточно расчищают дороги к озеру Рица, уточнили в пресс-службе.