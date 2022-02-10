ПАРЛАМЕНТ ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ О НЕПРИЗНАНИИ ЛИДЕРОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Cухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ.Парламент Италии заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и непризнании Абхазии и Южной Осетии после видеоконференции с президентом Абхазии, 10 февраля сообщает вице-президент партии «Вперед, Италия».
«Пресс-конференция, организованная отдельным депутатом во Дворце парламента, не проводится под эгидой и поддержкой ни Палаты депутатов, ни ее председателя. Депутат лично несет ответственность за подобное мероприятие», – говорится в заявлении пресс-службы палаты депутатов парламента Италии.
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