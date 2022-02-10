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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ О НЕПРИЗНАНИИ ЛИДЕРОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Четверг, 10 февраля 2022 20:05
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ПАРЛАМЕНТ ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ О НЕПРИЗНАНИИ ЛИДЕРОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Cухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ.Парламент Италии заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и непризнании Абхазии и Южной Осетии после видеоконференции с президентом Абхазии, 10 февраля сообщает вице-президент партии «Вперед, Италия».

Вице-президент группы партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) депутат парламента Валентино Валентини, ответственный за международные отношения, заявил, что участие президента Абхазии Аслана Бжания в онлайн-конференции «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа» являлось личной инициативой депутата Маттео Даль’Оссо и не отражает позицию итальянского государства и партии «Вперед, Италия».

«Пресс-конференция, организованная отдельным депутатом во Дворце парламента, не проводится под эгидой и поддержкой ни Палаты депутатов, ни ее председателя. Депутат лично несет ответственность за подобное мероприятие», – говорится в заявлении пресс-службы палаты депутатов парламента Италии.

https://rossaprimavera.ru/news/58c07c2d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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