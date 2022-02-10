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Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 83 КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

Новости Четверг, 10 февраля 2022 20:16
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ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 83 КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

Cухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ. Сегодня началась регистрация кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.

В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия было зарегистрировано 83 кандидата в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:

Избирательный округ №1 (Новый район)

Гицба Инар Альбертович 

Джопуа Рамаз Гивиевич

Избирательный округ №2 (Новый район)

Халбад Дмитрий Гарриевич

Герхелия Астамур Баталович – от партии «Амцахара»

Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)

Салакая Нарсоу Бесланович

Думава Хына Владимирович

Торчуа Беслан Юрьевич – от партии  «Амцахара»

Избирательный округ №4 (Северный)

Жиба Дмитрий Эдуардович

Айба Батал Эдуардович

Адзынба Шамиль Омарович

Рштуни Эрик Сагателович

Избирательный округ №5 (Синопский)

Ашуба Лаша Нугзарович

Избирательный округ №6(Центральный)

Агумава Эраст Рамзанович

Лолуа Рауль Валериевич

Амичба Дмитрий Капитонович

Маршания Дмитрий Александрович

 Избирательный округ №7 (Библиотека)

Какалия Амиран Георгиевич

Лагвилава Адгур Геннадьевич

Реквава Темур Ревазович

Арчелия Алексей Алексеевич

Айба Рашида Азаретовна

Инапшба Руслан Антонович

Ачба Беслан Юрьевич

Избирательный округ №8 (Маякский)

Губаз Леон Ревазович

Чачхалия Ираклий Зауриевич

Какалия Астамур Валерьевич – от  «Народной  партии Абхазии»

Калягина Анна Владимировна – от партии «Партия экономического развития Абхазии»

Габния Виталий Викторович – от партии  «Апсны»

Избирательный округ №9 (Восточный)

Кварчия Кан Валерьевич

Басария Александр Романович – от «Партии экономического развития Абхазии»  

Абхазии»

Избирательный округ №10 (Пицундский)

Хутаба Даут Витальевич

Избирательный округ №11 (Бзыпский)

Бейя Тимур Абесаломович

Избирательный округ №12 (Гагрский)

Демерджиба Самсон Анзорович

Агрба Даут Валентинович

Избирательный округ №13 (Гагрский городской)

Цишба Александр Владимирович

Хагба Изольда Станиславовна

Бения Реваз Шалвович

Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)

Трапизонян Галуст Парнакович – от партии  «Амцахара»

Избирательный округ №15 (Отхарский)

Барцыц Алмасхан Эдуардович

Тарба Иван Дорофеевич

Пилия Бадрик Игорьевич

Сичинава Валерий Иварбеевич

Избирательный округ №16 (Дурипшский)

Халваш Беслан Викторович

Избирательный округ №17 (Лыхнынский)

Лакоба Аслан Султанович

Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)

Лакербая Леонид Иванович

Таркил Беслан Иванович

 Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)

Ахба Астамыр Яковлевич

Избирательный округ №20 (Аацынский)

Авидзба Алиас Виталиевич

Мархолия Рустам Гарриевич  

Смыр Нонна Владимировна

Отырба Олег Игоревич

Гулария Алиса Зауровна – от партии «Амцахара»

Ладария Руслан Михайлович

Избирательный округ №21 (Н.Афонский)

Смыр Натали Викторовна

Пачулия Ахра Георгиевич

Избирательный округ №22 (Эшерский)

Авидзба Фазлибей Лизберович

Ардзинба Алмасхан Зурабович

Избирательный округ №23 (Гумистинский)

Ичмелян Артур Борисович  

Галустян Левон Миружанович

Избирательный округ №24 (Пшапский)

Миносян Ашот Ваграмович

Оксузян Ашот Киркорович

Избирательный округ №25 (Мачарский)

Харазия Саид Геннадьевич

Садзба Инар Астикович

Избирательный округ №26 (Драндский)

Харазия Адгур Рафетович

Гуния Илья Чичикович

Избирательный округ №27 (Баслахуский)

Бебия Венори Яковлевич

Избирательный округ №28 (Гупский)

Гогия Демур Русланович

Хашба Эрик Павлович

Какубава Тенгиз Рудикович – от партии «Амцахара»

Избирательный округ №29 (Члоуский)

Джопуа Астанда Родиковна

Акаба Алмас Даурович ПП «Амцахара»

Избирательный округ №30 (Кутолский)

Голандзия Вахтанги Владимирович

Басария Аслан Георгиевич

Избирательный округ №31 (Кындыгский)

 Зантария Резо Платонович

Избирательный округ №32 (Очамчырский)

Джопуа Батал Зурабович

Какалия Эшсоу Иванович

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)

Ардзинба Тайфун Наимович

Эмурхба Беслан Энверович – от партии «Амцахара»

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)

Ткебучава Темур Елвардиевич

Черкезия Ромео Роинович

Качарава Герман Вячеславович

Избирательный округ №35 (Галский)

Шергелия Темур Адамурович

Аршба Беслан Нуриевич – от партии  «Амцахара»

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 10 февраля 2022 20:19

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