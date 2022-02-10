ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 83 КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
Cухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ. Сегодня началась регистрация кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.
В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия было зарегистрировано 83 кандидата в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:
Избирательный округ №1 (Новый район)
Гицба Инар Альбертович
Джопуа Рамаз Гивиевич
Избирательный округ №2 (Новый район)
Халбад Дмитрий Гарриевич
Герхелия Астамур Баталович – от партии «Амцахара»
Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)
Салакая Нарсоу Бесланович
Думава Хына Владимирович
Торчуа Беслан Юрьевич – от партии «Амцахара»
Избирательный округ №4 (Северный)
Жиба Дмитрий Эдуардович
Айба Батал Эдуардович
Адзынба Шамиль Омарович
Рштуни Эрик Сагателович
Избирательный округ №5 (Синопский)
Ашуба Лаша Нугзарович
Избирательный округ №6(Центральный)
Агумава Эраст Рамзанович
Лолуа Рауль Валериевич
Амичба Дмитрий Капитонович
Маршания Дмитрий Александрович
Избирательный округ №7 (Библиотека)
Какалия Амиран Георгиевич
Лагвилава Адгур Геннадьевич
Реквава Темур Ревазович
Арчелия Алексей Алексеевич
Айба Рашида Азаретовна
Инапшба Руслан Антонович
Ачба Беслан Юрьевич
Избирательный округ №8 (Маякский)
Губаз Леон Ревазович
Чачхалия Ираклий Зауриевич
Какалия Астамур Валерьевич – от «Народной партии Абхазии»
Калягина Анна Владимировна – от партии «Партия экономического развития Абхазии»
Габния Виталий Викторович – от партии «Апсны»
Избирательный округ №9 (Восточный)
Кварчия Кан Валерьевич
Басария Александр Романович – от «Партии экономического развития Абхазии»
Абхазии»
Избирательный округ №10 (Пицундский)
Хутаба Даут Витальевич
Избирательный округ №11 (Бзыпский)
Бейя Тимур Абесаломович
Избирательный округ №12 (Гагрский)
Демерджиба Самсон Анзорович
Агрба Даут Валентинович
Избирательный округ №13 (Гагрский городской)
Цишба Александр Владимирович
Хагба Изольда Станиславовна
Бения Реваз Шалвович
Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)
Трапизонян Галуст Парнакович – от партии «Амцахара»
Избирательный округ №15 (Отхарский)
Барцыц Алмасхан Эдуардович
Тарба Иван Дорофеевич
Пилия Бадрик Игорьевич
Сичинава Валерий Иварбеевич
Избирательный округ №16 (Дурипшский)
Халваш Беслан Викторович
Избирательный округ №17 (Лыхнынский)
Лакоба Аслан Султанович
Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)
Лакербая Леонид Иванович
Таркил Беслан Иванович
Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)
Ахба Астамыр Яковлевич
Избирательный округ №20 (Аацынский)
Авидзба Алиас Виталиевич
Мархолия Рустам Гарриевич
Смыр Нонна Владимировна
Отырба Олег Игоревич
Гулария Алиса Зауровна – от партии «Амцахара»
Ладария Руслан Михайлович
Избирательный округ №21 (Н.Афонский)
Смыр Натали Викторовна
Пачулия Ахра Георгиевич
Избирательный округ №22 (Эшерский)
Авидзба Фазлибей Лизберович
Ардзинба Алмасхан Зурабович
Избирательный округ №23 (Гумистинский)
Ичмелян Артур Борисович
Галустян Левон Миружанович
Избирательный округ №24 (Пшапский)
Миносян Ашот Ваграмович
Оксузян Ашот Киркорович
Избирательный округ №25 (Мачарский)
Харазия Саид Геннадьевич
Садзба Инар Астикович
Избирательный округ №26 (Драндский)
Харазия Адгур Рафетович
Гуния Илья Чичикович
Избирательный округ №27 (Баслахуский)
Бебия Венори Яковлевич
Избирательный округ №28 (Гупский)
Гогия Демур Русланович
Хашба Эрик Павлович
Какубава Тенгиз Рудикович – от партии «Амцахара»
Избирательный округ №29 (Члоуский)
Джопуа Астанда Родиковна
Акаба Алмас Даурович ПП «Амцахара»
Избирательный округ №30 (Кутолский)
Голандзия Вахтанги Владимирович
Басария Аслан Георгиевич
Избирательный округ №31 (Кындыгский)
Зантария Резо Платонович
Избирательный округ №32 (Очамчырский)
Джопуа Батал Зурабович
Какалия Эшсоу Иванович
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)
Ардзинба Тайфун Наимович
Эмурхба Беслан Энверович – от партии «Амцахара»
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)
Ткебучава Темур Елвардиевич
Черкезия Ромео Роинович
Качарава Герман Вячеславович
Избирательный округ №35 (Галский)
Шергелия Темур Адамурович
Аршба Беслан Нуриевич – от партии «Амцахара»