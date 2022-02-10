В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

В совещании участвовали первый вице-премьер Беслан Джопуа, руководители финансово-экономического блока правительства и министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Cухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ . Ситуация, складывающаяся на внешних рынках нефтепродуктов, и ее влияние на внутреннее ценообразование, обсуждалась сегодня на совещании, которое провел премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представили свое видение по возможным мерам реагирования на повышение оптово-закупочных цен на нефтепродукты, которые уже зафиксированы в России.

Они обратили внимание на постоянное изменение стоимости бензина и дизтоплива у поставщиков, что, по их мнению, не позволяет использовать действующий механизм по утверждению предельных цен на топливо правительством республики.

Александр Анкваб поручил участникам совещания провести завтра рабочую встречу с субъектами топливного рынка Абхазии для определения оптимальных мер реагирования на складывающиеся обстоятельства.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.