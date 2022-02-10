ТРИ ТЫСЯЧИ ДОЗ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК ЛАЙТ»

Cухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ. Минздрав закупил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Вакцина уже доставлена на склад ведомства, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

«Мы закупили еще три тысячи доз «Спутник Лайт». С завтрашнего дня она будет распределена по всем пунктам вакцинации. В первую очередь «Спутник Лайт» направим на ревакцинацию», – отметил Бутба.

Прививку от Covid-19 в столице можно сделать в Сухумской городской клинической больнице, а также в каждом районе республики при ЦРБ.



