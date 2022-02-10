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Абхазия Информ

ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ АПРА ЗА 2021 ГОД ПРЕВЫСИЛ 25 МЛРД РУБ.

Новости Четверг, 10 февраля 2022 20:28
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ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ АПРА ЗА 2021 ГОД ПРЕВЫСИЛ 25 МЛРД РУБ.

Cухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ. Общий объем операций в Национальной платежной системе Республики Абхазия за 2021 год составил 25,3 млрд руб., что на 8 млрд (47%) больше, чем за 2020 год. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА приходится 46,2%, на карты МПС – 42,3%, на карты платежной системы «МИР» – 11,5%.

По итогам 2021 года объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом и составил 6,8 млрд руб. Картами МПС в торгово-сервисных предприятиях республики расплатились на общую сумму 6,3 млрд руб., в том числе объем безналичных операций, произведенных держателями карт «МИР» составил 1,2 млрд руб. Картами АПРА в 2021 году расплатились на общую сумму 433 млн руб., что на 80% превышает показатель 2020 года.

Значительно вырос объем операций по картам АПРА «World» за пределами Абхазии – с 41 млн руб. в 2020 году до 66 млн руб. в 2021 году.

В 2021 году через систему денежных переводов «Contact» на карты АПРА было осуществлено переводов в объеме 27 млн руб., что на 24,4 млн руб. больше чем в 2020 году.

В ноябре 2021 года Национальной платежной системой «АПРА» совместно с АО «НСПК» (оператор платежной системы «МИР») был реализован сервис по переводам с карт российских банков на карты АПРА «World». Объем переводов по данному сервису в 2021 году составил 15 млн руб.

В 2021 году банками-участниками НПС АПРА было установлено 657 POS-терминальных устройства в торгово-сервисных предприятиях республики. На 1 января 2022 года терминальная сеть НПС АПРА состоит из 3269 устройств, в том числе 128 банкоматов, 3014 POS-терминалов и 127 ПВН-терминалов, установленных в отделениях банков-партнёров АПРА.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 10 февраля 2022 20:34

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