В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ ШЕСТЬ ПАЦИЕНТОВ

Сухум. 10 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 639 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 442 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 24, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 12 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончались шесть пациентов, пятеро мужчин 47, 61, 66, 79 и 35 лет, а также женщина 62 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48028 человек. Зарегистрировано 615 летальных случаев. Выздоровели 39512 чел.