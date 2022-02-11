 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
января 29 2022

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Глава МИД Сергей Лавров, иллюстрируя, как западные СМИ занимаются антироссийской…
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
января 27 2022
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СБОИ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В СУХУМЕ

Новости Пятница, 11 февраля 2022 13:05
Оцените материал
(0 голосов)
СБОИ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В СУХУМЕ

Cухум. 11 февраля 2022. Абхазия-Информ. Несколько дней в графике движения общественного транспорта в столице наблюдается сбой. По сообщениям горожан, после пяти-шести вечера автобусы и троллейбусы не курсируют.

Как только об этом стало известно в Администрации Сухума, по поручению мэра замглавы города Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями АТП и Троллейбусного управления. Выяснилось, что 70 процентов водителей заболели коронавирусной инфекцией, из-за чего сбился график выхода на работу.

«В вечернее время не курсировал транспорт потому, что некому было выйти на смену работающим утром. Но с завтрашнего дня найдут возможность наладить бесперебойное сообщение между районами столицы с 5 утра до 19 часов вечера», –сообщил Автандил Сурманидзе.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 11 февраля 2022 13:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ ШЕСТЬ ПАЦИЕНТОВ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.