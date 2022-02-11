СБОИ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В СУХУМЕ

Cухум. 11 февраля 2022. Абхазия-Информ . Несколько дней в графике движения общественного транспорта в столице наблюдается сбой. По сообщениям горожан, после пяти-шести вечера автобусы и троллейбусы не курсируют.

Как только об этом стало известно в Администрации Сухума, по поручению мэра замглавы города Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями АТП и Троллейбусного управления. Выяснилось, что 70 процентов водителей заболели коронавирусной инфекцией, из-за чего сбился график выхода на работу.

«В вечернее время не курсировал транспорт потому, что некому было выйти на смену работающим утром. Но с завтрашнего дня найдут возможность наладить бесперебойное сообщение между районами столицы с 5 утра до 19 часов вечера», –сообщил Автандил Сурманидзе.

Об этом сообщает сайт столицы.



