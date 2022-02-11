МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Новости Пятница, 11 февраля 2022 13:09
Cухум. 11 февраля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания освободил Гудиса Агрба от должности министра культуры Республики Абхазия.
«Освободить от должности министра культуры Агрба Гудису Эдуардовича согласно поданному заявлению.
Возложить временное исполнение обязанностей министра культуры Республики Абхазия на заместителя министра культуры Республики Абхазия Смыр Динару Гудиевну», – говорится в Указе главы государства.
Об этом сообщает сайт президента.