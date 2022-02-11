ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Cухум. 11 февраля 2022. Абхазия-Информ. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии объявляет конкурс на замещение вакантной должности водолаза-спасателя.

Приглашаются молодые люди от 20 до 35 лет, физически крепкие и психологически устойчивые к стрессовым ситуациям. Утвержденные кандидатуры будут отправлены на обучение в Российскую Федерацию на полтора месяца.

Обращаться ежедневно, кроме выходных, с 09 часов до 18.00 часов по телефону : +7940 921 - 22- 17.