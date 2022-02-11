ПОЖАРЫ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ И В СУХУМЕ

Cухум. 11 февраля 2022. Абхазия-Информ. На пульт дежурного МЧС РА поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Аныхапста. Три пожарных расчета ПСО г. Гагра выехали на место происшествия в 21 час 32 минуты.

К приезду сотрудников спасательного ведомства дом был полностью охвачен огнем, крыша обвалилась. В результате пожара дом выгорел полностью. После ликвидации возгорания спасателями был о обнаружено обгоревшее тело. Личность погибшего устанавливается.