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Абхазия Информ

МАРТОВСКИЕ ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ИСКАНДЕРА В МОСКВЕ

Новости Пятница, 11 февраля 2022 15:03
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МАРТОВСКИЕ ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ИСКАНДЕРА В МОСКВЕ

Cухум. 11 февраля 2022. Абхазия-Информ. С 9 по 12 марта Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера покажет в Москве пять спектаклей в рамках большого гастрольного тура, приуроченного к 40-летию театра.

На сцене Театрального центра «На Страстном» будут представлены следующие спектакли:

9 марта в 19:00 «Не обо мне» по пьесе Майи Тульчинской в постановке Марии Романовой (в главной роли заслуженная артистка России и Армении Вера Бабичева»);

10 марта в 19:00 – комедия«Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони в постановке Александра Коручекова;

11 марта в 19:00 – «Игрок» Ф.М. Достоевского (пьеса Эли Джикирба) в постановке Антона Киселюса и при участии Тульского государственного хора;

12 марта в 14:00 – «Последний из ушедших»  по роману Баграта Шинкуба в постановке Джамбула Жордания;

12 марта в 20:00 – «Радость вопреки всему»  по стихотворениям и текстам Федерико Гарсиа Лорки в постановке Марии Романовой.

Билеты на спектакли в Москве можно приобрести ПО ССЫЛКЕ, во всех билетных сервисах, а также в кассах ТЦ «На Страстном».

Гастроли пройдут при поддержке: компании «Мистраль» и лично Беслана Агрбакомпании «А-Мобаил» и лично Евгения Паланта, Бориса Барциц.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 11 февраля 2022 15:12

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