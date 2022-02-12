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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Новости Суббота, 12 февраля 2022 10:49
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СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 12 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 599 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 394 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17,в Гагрской ЦРБ – 22, 6 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 12 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончались мужчина 80 и женщина 82 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48422 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 39867 человек.

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