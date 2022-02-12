ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ НАНОСИТ УРОН ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Нагрузки в сетях, подстанциях, распредпунктах очень выросли. Сети с таким количеством нагрузок не справляются. В первую очередь перезагрузились трансформаторные мощности на головных подстанциях.

Cухум. 12 февраля 2022. Абхазия-Информ . Директор филиала «СУЭС» РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия на пресс-конференции в Sputnik Абхазия отметил, что давно не было такой холодной зимы, как в этом году.

Сегодня на ограничениях находятся три подстанции «Сухум-1», «ИЭПиТ» и частично «Баслата».

В начале зимы на «Сухум-2» тоже были ограничения, но силами «Черноморэнерго» увеличена мощность самой подстанции на 10 МВт и на сегодняшний день перекрыт дефицит.

На всех перечисленных подстанциях дефицит мощностей – 15-20%.

«Те линии и подстанции, на которых за последние 10 лет нами была проведена реконструкция, а также новые линии, которые, по нашим расчётам, имели какой-то запас для развития, на сегодняшний день плавятся. Каждый день во многих местах происходят возгорания, аварии, обрывы. Наш коллектив работает практически круглосуточно, без выходных. В связи с эпидобстановкой до 30% работников СУЭС находятся на больничном. Если дальше так продолжится, то у нас не будет людей, которые будут выезжать на устранение аварий. Мы не раз обращались к населению, чтоб они ограничивали свое потребление, отключили оборудование для добычи криптовалют. График – это вынужденная мера. Любое отключение и включение наносит урон нашему оборудованию», – говорит Тимур Джинджолия.

Если вовремя не ограничить нагрузку на те или иные фидеры, может произойти то, что было зимой прошлого года на подстанции «Сухум-1», когда выгорело практически всё оборудование.

«После окончания графика бывает ситуация, что при включении происходит какая-то авария. Сотрудники должны поехать, найти причину, устранить эту аварию. Уходит время, а люди думают, что им вовремя не дали свет. После включения фидера, минимум в полтора раза выше нагрузка», – пояснил Тимур Джинджолия.

В графике отключения электричества нет четко выделенных районов по адресам, в городе очень сложная схема, она взаимопроникаемая. Один фидер может обслуживать начало одной улицы и перейти на середину другой улицы.

Об этом сообщает сайт столицы.