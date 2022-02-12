ОБВАЛИЛСЯ КОЛЛЕКТОР
Cухум. 12 февраля 2022. Абхазия-Информ. Обвалилась часть ливневого коллектора по улице Сахарова в столице. Специалисты МУП ДРСУ Администрации г. Сухум занимаются расчисткой коллектора.
Как сообщил директор ДРСУ Дмитрий Ахуба, коллектор обрушился из-за того, что корни деревьев вросли в него и не было проходимости. Место, где обвалился коллектор, расчистили, его оставят временно открытым, чтобы периодически промывать от наноса грязи и ила. На следующей неделе на этом участке уложат пластиковую трубу.
Бетонному коллектору более полувека.
Об этом сообщает сайт столицы.