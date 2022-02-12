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Абхазия Информ

УБИЙСТВО В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Новости Суббота, 12 февраля 2022 12:36
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УБИЙСТВО В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Cухум. 12 февраля 2022. Абхазия-Информ. В результате незамедлительно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел Сухумского района задержан житель селя Яштуха Киракосян Гурген Арменакович 1988г.р., подозреваемый в убийстве. Вооруженный мужчина скрывался в лесном массиве села Каман.

Киракосян в состоянии алкогольного опьянения в результате возникшей бытовой ссоры в помещении пастушьего балагана в селе Каман произвел выстрелы из имевшегося при себе автомата в жителя села Верхняя Эшера 1975 г.р., совершив убийство.

Ранее гражданин Киракосян уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В 2010 году за убийство. В 2019 году за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, скрывался от следствия и суда и, будучи задержанным, в июне 2020 года совершил побег из-под стражи. Вновь задержан. 22 февраля 2021 года осужден к лишению свободы и освобожден из зала суда на основании п. 1 ч. 2 Акта об амнистии от 24 сентября 2020 года.

В настоящее время Гурген Киракосян заключен под стражу. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК РА. Расследование проводит прокуратура Сухумского района.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 12 февраля 2022 12:40

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