УБИЙСТВО В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Киракосян в состоянии алкогольного опьянения в результате возникшей бытовой ссоры в помещении пастушьего балагана в селе Каман произвел выстрелы из имевшегося при себе автомата в жителя села Верхняя Эшера 1975 г.р., совершив убийство.

Ранее гражданин Киракосян уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В 2010 году за убийство. В 2019 году за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, скрывался от следствия и суда и, будучи задержанным, в июне 2020 года совершил побег из-под стражи. Вновь задержан. 22 февраля 2021 года осужден к лишению свободы и освобожден из зала суда на основании п. 1 ч. 2 Акта об амнистии от 24 сентября 2020 года.

В настоящее время Гурген Киракосян заключен под стражу. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК РА. Расследование проводит прокуратура Сухумского района.

Об этом сообщает сайт МВД.



