ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Cухум. 12 февраля 2022. Абхазия-Информ . В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее разыскиваемый ОУР ОВД по Сухумскому району по подозрению в хищении чужого имущества Ашуба Адгур Нуриевич 1979 г.р..

Преступление имело место в селе Баслат Сухумского района 26 октября прошедшего года, когда гражданин Ашуба по предварительному сговору с Акусба Ахрой Геннадиевичем проникли в магазин по ул. Чанба, откуда тайно похитили денежные средства из кассы торговой точки, после чего с места преступления скрылись. В ходе следственно-оперативных мероприятий Акусба был задержан и заключен под стражу, а Адгур Ашуба объявлен в розыск.

В настоящее время Ахра Акусба ожидает решения суда. Уголовное дело в отношении Ашуба возобновлено производством, последний заключен под стражу. Расследование проводит следственная группа ОВД по Сухумскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.



