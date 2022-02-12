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Абхазия Информ

РЕЗКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЯЖЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ COVID-19 В АБХАЗИИ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

Новости Суббота, 12 февраля 2022 13:27
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РЕЗКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЯЖЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ COVID-19 В АБХАЗИИ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

Сухум. 12 февраля 2022. Абхазия-Информ. Резкого увеличения количества тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19 в Абхазии не наблюдается, сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на встрече с журналистами.

 

Он уточнил, что ситуация с коронавирусной инфекцией начала меняться с 22 января, наблюдался всплеск заболеваемости. С 22 января по 11 февраля было выявлено 8 334 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«За последнюю неделю идет небольшой идет небольшой рост поступления граждан, с коронавирусной инфекцией в стационары. Все медучреждения Абхазии переведены на усиленный режим работы. Ограничены посещения пациентов. Но резкого увеличения количества тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19 в Абхазии не наблюдается», – отметил Бутба.

Естественно были небольшие проблемы с нехваткой медперсонала, поскольку часть медиков также болеет коронавирусной инфекцией, но работа медучреждений из-за этого не прекращалась ни на одну минуту.

В Минздраве проводили оперативный штаб, далее - координационный штаб по эпидемситуации в стране.

«Да, очень много и наших коллег заболело. Многие бригады, которые ездили в Гудаутсткую и в Сухумскую инфекционную больницу переформатированы и укомплектованы другими сотрудниками. Но мы мобилизовались, ни на одну минуту прием пациентов ни в одном лечебном учреждении не был приостановлен», - подчеркнул Бутба.

Из-за нового штамма коронавируса была загрузка и в пунктах забора биоматериала для ПЦР- исследований.

Также в авральном режиме работали и сотрудники, которые занимались тестированием и в пиковые дни проводили до 1 500 исследований. Нагрузка легла и на амбулаторное звено.

Для консультации и помощи гражданам работает единый центр горячей линии по ковиду 03 03.

«Да, есть небольшие сбои, очень большое количество людей звонило на эти «горячие линии». Они распределены по районам. Если человек в Гудаутском районе, то он попадает в Гудаусткий центр, если в Сухуме, то в Сухумский. В других районах - по локализации. Поэтому были небольшие сбои, но глобально, мы стараемся максимально обеспечить информацией и о том, как себя вести тем гражданам обращающимся в наши колцентры за помощью, и которым необходима информационная поддержка как правильно себя вести, куда обращаться, учитывая тот наплыв, которые присутствовал в Абхазии», - сказал Эдуард Бутба.

По словам министра, все медучреждения обеспечены необходимыми медикаментами и расходными материалами, за исключением дорогостоящих препаратов, таких как «Артлегия» и «Актемра», в связи с их отсутствием на рынке. Руководство страны и Минздрав стараются закупить эти дорогостоящие препараты, так на прошлой неделе приобрели «Артлегию» и передали больницам. Министр рассказал, что в Республиканской больнице установят 81 кислородную точку и откроют отделение для постковидных пациентов. Резерв кислорода в Гудаутском госпитале на сегодня составляет 20 тонн, еще 1500 баллонов с кислородом хранят в СФТИ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 12 февраля 2022 13:32

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