РОСПОТРЕБНАДЗОР ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 50 ТЫС. ПЦР-ТЕСТОВ
Сухум. 13 февраля 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Роспотребнадзор передал Минздраву Абхазии диагностические наборы для проведения 50 тыс. ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам в пятницу заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИ экспериментальной патологии и терапии, помощник министраздравоохранения Абхазии Алиса Матуа.
«Роспотребнадзор передал нам 50 тысяч ПЦР-тестов. Количество обращений сдать ПЦР-тест за последние две недели значительно возросло, но лаборатории Абхазии справились с работой. Значительная часть сотрудников болела, но наши лаборатории не прекращали работу ни на один день», – отметила Матуа. Она также сообщила, что каждый ПЦР-пункт обеспечен всеми необходимыми расходными материалами и экспресс-тестами.
Ситуация с коронавирусом в республике ухудшилась с середины января, когда стал распространяться штамм «омикрон». Самое большое количество заразившихся было выявлено 2 февраля – 721 человек, тогда как с 1 по 22 января ежесуточно выявляли не более 200 человек.
С начала пандемии в республике с населением в 240 тыс. человек выявлено 48 028 случаев заражения коронавирусом, из них с начала этого года – около 10 тыс. Выздоровели 39 512 человек, 615 умерли.
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