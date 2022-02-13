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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ АПСНЫ» ЗАЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ В ОППОЗИЦИЮ

Новости Воскресенье, 13 февраля 2022 15:06
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АБХАЗСКИЙ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ АПСНЫ» ЗАЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ В ОППОЗИЦИЮ
Сухум. 13 февраля 2022. Абхазия-Информ. Абхазская общественная организация «Союз ветеранов и молодежи Апсны» заявила о переходе в оппозицию к властям Абхазии. Соответствующее обращение Лаши Зухбы было размещено на официальной странице структуры в социальной сети Facebook.
 
В тексте говорится об утрате доверия к президенту Абхазии Аслану Бжания в связи с провалом работы по улучшению качества жизни граждан и неприемлемостью озвученных им заявлений о возможности утраты части суверенитета, а также продаже недвижимости и энергетической инфраструктуры иностранным гражданам.
 
«Такие заявления носят откровенно провокационный характер и имеют все признаки преступления по отношению к нашему народу и государству. Носят циничный характер по отношению к памяти наших погибших в Отечественной войне народа Абхазии, братьев и сестёр, сложивших голову за суверенитет и независимость Апсны», — подчеркивается в заявлении.
«Союз ветеранов и молодежи Апсны» не намерен объединяться ни с какими политическими и общественными организациями и будет организовывать протестные акции и митинги в соответствии с абхазскими законами.
 
Напомним, общественная организация «Союз ветеранов и молодежи Апсны» была создана в сентябре 2016 года и находилась в оппозиционном объединении с провластными в настоящее время партиями «Амцахара» и «Единая Абхазия».
 
В 2018 году организация заявила о выходе из объединения: «… в связи с расхождением по ряду ключевых, на наш взгляд, вопросов, таких как недвижимость, энергетика», однако продолжала поддерживать Аслана Бжания.
 
 
Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 13 февраля 2022 15:10

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