АБХАЗСКИЙ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ АПСНЫ» ЗАЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ В ОППОЗИЦИЮ

Сухум. 13 февраля 2022. Абхазия-Информ. Абхазская общественная организация «Союз ветеранов и молодежи Апсны» заявила о переходе в оппозицию к властям Абхазии. Соответствующее обращение Лаши Зухбы было размещено на официальной странице структуры в социальной сети Facebook.

В тексте говорится об утрате доверия к президенту Абхазии Аслану Бжания в связи с провалом работы по улучшению качества жизни граждан и неприемлемостью озвученных им заявлений о возможности утраты части суверенитета, а также продаже недвижимости и энергетической инфраструктуры иностранным гражданам.

«Такие заявления носят откровенно провокационный характер и имеют все признаки преступления по отношению к нашему народу и государству. Носят циничный характер по отношению к памяти наших погибших в Отечественной войне народа Абхазии, братьев и сестёр, сложивших голову за суверенитет и независимость Апсны», — подчеркивается в заявлении.

«Союз ветеранов и молодежи Апсны» не намерен объединяться ни с какими политическими и общественными организациями и будет организовывать протестные акции и митинги в соответствии с абхазскими законами.

Напомним, общественная организация «Союз ветеранов и молодежи Апсны» была создана в сентябре 2016 года и находилась в оппозиционном объединении с провластными в настоящее время партиями «Амцахара» и «Единая Абхазия».