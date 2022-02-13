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Абхазия Информ

В ГОРАХ АБХАЗИИ НАЧАЛИСЬ УЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ

Новости Воскресенье, 13 февраля 2022 14:56
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В ГОРАХ АБХАЗИИ НАЧАЛИСЬ УЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ
Cухум. 13 февраля 2022. Абхазия-Информ. На полигоне Цабал, расположенном в горном районе Абхазии, стартовали плановые учения с боевыми стрельбами, в которых задействовано 1,5 тыс. военнослужащих дислоцированной в регионе базы Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ. 
Во время марша на полигон в составе механизированной колонны мотострелковые подразделения успешно отразили нападения диверсионных групп условного противника.
«На тактическом поле полигона командиры батальонов организовали управление боем подчинёнными и приданными подразделениями. На этапе боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, используя вооружение бронетранспортёров БТР-82А и штатное стрелковое оружие, включая гранатомёты РПГ-7Д и АГС-17».
Отмечается, что в ходе двусторонних тактических учений проверяется готовность мотострелковых подразделений округа к выполнению различных боевых задач и повышается их боевая слаженность при ведении оборонительных действий. Командный состав также учится принимать нестандартные решения, учитывающие современный боевой опыт.
В горных манёврах задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», разведывательные машины «Дозор» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 13 февраля 2022 15:01

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