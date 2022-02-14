 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
января 29 2022

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Глава МИД Сергей Лавров, иллюстрируя, как западные СМИ занимаются антироссийской…
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
января 27 2022
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ АВТОРОВ ОБЕЛИСКА, ПОГИБШИМ ПРИ ОБОРОНЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Новости Понедельник, 14 февраля 2022 12:39
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ АВТОРОВ ОБЕЛИСКА, ПОГИБШИМ ПРИ ОБОРОНЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Сухум. 14 февраля 2022. Абхазия-Информ. На встрече с премьер-министром Александром Анкваб художник Руслан Габлиа и скульптор Амиран Адлейба рассказали о ходе подготовки к увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванных из Абхазии и погибших при обороне и освобождении Крымского полуострова.

Памятный знак, выполненный из гранита, станет частью мемориального комплекса в Крыму. Его торжественное открытие состоится 9 мая 2022 года.

Как сказали авторы обелиска, его проект прошел согласование с властями Республики Крым.

Александр Анкваб выразил благодарность Руслану Габлиа и Амирану Адлейба за проведенную работу.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 14 февраля 2022 12:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.