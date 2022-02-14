АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ АВТОРОВ ОБЕЛИСКА, ПОГИБШИМ ПРИ ОБОРОНЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Сухум. 14 февраля 2022. Абхазия-Информ. На встрече с премьер-министром Александром Анкваб художник Руслан Габлиа и скульптор Амиран Адлейба рассказали о ходе подготовки к увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванных из Абхазии и погибших при обороне и освобождении Крымского полуострова.
Памятный знак, выполненный из гранита, станет частью мемориального комплекса в Крыму. Его торжественное открытие состоится 9 мая 2022 года.
Как сказали авторы обелиска, его проект прошел согласование с властями Республики Крым.
Александр Анкваб выразил благодарность Руслану Габлиа и Амирану Адлейба за проведенную работу.
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