АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ АВТОРОВ ОБЕЛИСКА, ПОГИБШИМ ПРИ ОБОРОНЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Сухум. 14 февраля 2022. Абхазия-Информ. На встрече с премьер-министром Александром Анкваб художник Руслан Габлиа и скульптор Амиран Адлейба рассказали о ходе подготовки к увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванных из Абхазии и погибших при обороне и освобождении Крымского полуострова.