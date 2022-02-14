ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЕЩЕ 26 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Сухум. 14 февраля 2022. Абхазия-Информ. В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 14 февраля 2022 года, было зарегистрировано 26 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:
Избирательный округ №1 (Новый район)
Квициния Гунда Сергеевна
Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)
Дгебия Саид Тариелович
Избирательный округ №4 (Северный)
Чхеидзе Давид Гурамович
Асабуа Аляс Борисович
Избирательный округ №6(Центральный)
Тужба Константин Андреевич
Асландзия Алхас Отарович
Избирательный округ №8 (Маякский)
Нармания Наур Геннадьевич
Избирательный округ №9 (Восточный)
Пилия Давид Чичович
Избирательный округ №11 (Бзыпский)
Анкваб Артур Миродович
Конджария Евгений Антипович
Избирательный округ №12 (Гагрский)
Аршба Астамур Борисович
Избирательный округ №13 (Гагрский городской)
Барциц Алхас Валикович
Избирательный округ №16 (Дурипшский)
Чедия Замир Автондилович
Джугелия Астамур Вячеславович
Избирательный округ №17 (Лыхнынский)
Кобахия Фарид Мизанович
Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)
Хагба Алхас Эсметович
Избирательный округ №21 (Н.Афонский)
Бутба Мадина Налиевна
Избирательный округ №24 (Пшапский)
Такмазян Хачик Мигранович
Избирательный округ №26 (Драндский)
Чачхалия Елена Зауровна
Избирательный округ №27 (Баслахуский)
Лацужба Григорий Станиславович
Избирательный округ №29 (Члоуский)
Тарба Астамур Адикович
Избирательный округ №31 (Кындыгский)
Кокая Гарри Гурамович
Избирательный округ №32 (Очамчырский)
Цвижба Милана Беслановна
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)
Кмузов Аслан Борисович
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)
Кварчия Абесалом Алексеевич
Избирательный округ №35 (Галский)
Сакания Лаша Нодариевич
На 14 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты Парламента.
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