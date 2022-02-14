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Абхазия Информ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЕЩЕ 26 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Новости Понедельник, 14 февраля 2022 20:40
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЕЩЕ 26 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Сухум. 14 февраля 2022. Абхазия-Информ. В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 14 февраля 2022 года, было зарегистрировано 26 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:

Избирательный округ №1 (Новый район)

Квициния Гунда Сергеевна

Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)

Дгебия Саид Тариелович

Избирательный округ №4 (Северный)

Чхеидзе Давид Гурамович

Асабуа Аляс Борисович

Избирательный округ №6(Центральный)

Тужба Константин Андреевич

Асландзия Алхас Отарович

Избирательный округ №8 (Маякский)

Нармания Наур Геннадьевич

Избирательный округ №9 (Восточный)

Пилия Давид Чичович

Избирательный округ №11 (Бзыпский)

Анкваб Артур Миродович

Конджария Евгений Антипович

Избирательный округ №12 (Гагрский)

Аршба Астамур Борисович

Избирательный округ №13 (Гагрский городской)

Барциц Алхас Валикович

Избирательный округ №16 (Дурипшский)

Чедия Замир Автондилович

Джугелия Астамур Вячеславович

Избирательный округ №17 (Лыхнынский)

Кобахия Фарид Мизанович

Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)

Хагба Алхас Эсметович

Избирательный округ №21 (Н.Афонский)

Бутба Мадина Налиевна

Избирательный округ №24 (Пшапский)

Такмазян Хачик Мигранович

Избирательный округ №26 (Драндский)

Чачхалия Елена Зауровна

Избирательный округ №27 (Баслахуский)

Лацужба Григорий Станиславович

Избирательный округ №29 (Члоуский)

Тарба Астамур Адикович

Избирательный округ №31 (Кындыгский)

Кокая Гарри Гурамович

Избирательный округ №32 (Очамчырский)

Цвижба Милана Беслановна

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)

Кмузов Аслан Борисович

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)

Кварчия Абесалом Алексеевич

Избирательный округ №35 (Галский)

Сакания Лаша Нодариевич

На 14 февраля зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты Парламента.


 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 14 февраля 2022 20:48

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