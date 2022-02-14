ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЕЩЕ 26 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Сухум. 14 февраля 2022. Абхазия-Информ. В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 14 февраля 2022 года, было зарегистрировано 26 кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:

Избирательный округ №1 (Новый район)

Квициния Гунда Сергеевна