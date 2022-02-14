ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 327 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 14 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 581 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 327 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 100 пациентов, в тяжелом состоянии 45 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 27, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 31 пациент.

В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались:, женщина 56 лет и мужчины 91 и 82 лет .

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 49135 человек. Зарегистрировано 620 летальных случаев. Выздоровели 40422 человека.