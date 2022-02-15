РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ
Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Гудаутском ковидном госпитале.
В совещании участвовали главврач Хаджарат Шамба, кураторы сводных медицинских бригад от Минздрава Эрик Хатхва и Алиас Джинджолия, а также заведующая реанимацинным отделением Ангелина Калинина.
Участники встречи обсудили состояние дел в больнице, график дежурств сводных медицинских бригад, обеспечение лекарственными препаратами и оборудованием.
Хаджарат Шамба проинформировал о том, что в недавно открытом дополнительном отделении лечение проходят 17 пациентов.
Обговорили и необходимость открытия в больнице еще одного отделения. Было решено на данном этапе этого не делать.
После совещания Эдуард Бутба проверил кислородную станцию.
Министра проинформировали о том, что в запасе 12 тонн кислорода, завтра привезут ещё 16 тонн, пациенты получают его без перебоев.
Министр также поговорил с персоналом пищеблока.
Пациенты обеспечены трехразовым питанием, сбоев нет.
Также Эдуард Бутба проверил и работу компьютерного томогрофа. Он функционирует в штатном режиме.