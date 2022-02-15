РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ГУДАУТСКОМ КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ

В совещании участвовали главврач Хаджарат Шамба, кураторы сводных медицинских бригад от Минздрава Эрик Хатхва и Алиас Джинджолия, а также заведующая реанимацинным отделением Ангелина Калинина.

Участники встречи обсудили состояние дел в больнице, график дежурств сводных медицинских бригад, обеспечение лекарственными препаратами и оборудованием.

Хаджарат Шамба проинформировал о том, что в недавно открытом дополнительном отделении лечение проходят 17 пациентов.

Обговорили и необходимость открытия в больнице еще одного отделения. Было решено на данном этапе этого не делать.

После совещания Эдуард Бутба проверил кислородную станцию.

Министра проинформировали о том, что в запасе 12 тонн кислорода, завтра привезут ещё 16 тонн, пациенты получают его без перебоев.

Министр также поговорил с персоналом пищеблока.

Пациенты обеспечены трехразовым питанием, сбоев нет.

Также Эдуард Бутба проверил и работу компьютерного томогрофа. Он функционирует в штатном режиме.