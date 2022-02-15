АЛЛА БЕЛЯЕВА: С 21 ЯНВАРЯ У НАС НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ВЫХОДНОГО ДНЯ

– Статистика, которую мы ведем – это отчет о текущей ситуации с коронавирусом в Сухуме. Данные передаем главе администрации Беслану Федорову Эшба, на их основании предпринимаются необходимые меры. Гора бумаг на моем столе – это записи на каждого горожанина, у которого был выявлен ковид. Заболел один человек в семье, но завтра или через пару дней может в этой семье заболеть второй. Бывает, что инфицированы 3-5 членов семьи.

Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Главный врач СЭС г. Сухум Алла Беляева рассказала корреспонденту газеты «Акуа/Сухум» о работе коллектива в период пандемии коронавирусной инфекции. Она отметила, что ситуация в городе была сложная, более того, тяжелая с начала года.

Конечно, у нас создается электронная база данных, но в связи с отключениями электроэнергии, бумажный вариант надежнее.

Прошедшая неделя была тяжелая, сегодня уже лучше. Мы получаем из республиканской лаборатории список инфицированных граждан по всей республике. Сотрудницы СЭС обзванивают каждого, сообщают результаты ПЦР-теста. Затем уже из этого списка выбираем сухумчан, направляем информацию, в соответствии с местом проживания заболевшего, по поликлиникам, в том числе, в детскую, далее с ними работают участковые врачи.

Горожане могут лечиться у врача, которого сами выбрали, но поликлиника имеет все данные и контролирует, получает ли нужное лечение инфицированный. Это необходимо и для того, чтобы выписать работающим больничный лист, на основании которого выплачивается заработная плата. СЭС же выдает справки, которые необходимы студентам, тем, кто выезжает за пределы республики.

Хочу отметить, что в сравнении с другими городами и районами, инфицированных в столице больше, в силу того, что здесь проживает около 70 тысяч человек. Я могу сказать, что в среднем в сутки выявляем от 150 до 200 человек, максимальная цифра была 28 января – 302 жителя столицы. С 21 января у нас не было ни одного выходного дня.

– Расскажите о мобильной бригаде, которая уже третий год забирает биоматериал у больных на дому.

– Наша бригада была создана ещё в 2020 году, предназначение её менялось периодически. В июле 2020 года, когда ещё было мало заболевших, мы, осуществляя контроль за инфицированными, каждые 7 дней брали биоматериал с выездом к ним домой, позже стало больше больных, мы продолжали делать контрольные ПЦР-тесты на дому, чтобы люди не ходили по городу, не заражали других – пытались удержать эпидемию, не допустить разноса. Известно ведь, что каждый может заразить десятки людей. В то время сотрудницы СЭС работали в две бригады. Выезжали на двух машинах, предоставленных международной неправительственной организацией HALO Trust. И сегодня работаем на машине этой организации с водителем Вадимом Барганджия. Кстати, ещё одна машина под управлением Алхаса Торчуа обслуживает инфекционную больницу. Хочу поблагодарить руководство HALO Trust за сотрудничество, в особенности водителей, которые очень внимательны, пунктуальны, ответственны. Только благодаря такой поддержке сотрудницы СЭС вовремя собирают и доставляют в республиканскую лабораторию анализы ПЦР-тестов. Доставить анализы в лабораторию надо в период до 11 часов, поэтому наша бригада с раннего утра выезжает по адресам заболевших. В данное время мы работаем только с маломобильной категорией граждан.

С учетом того, что удержать людей по домам не удалось ни в одной стране, и у нас тоже, анализы ПЦР-тестов берем, в первую очередь, у инвалидов, во вторую очередь – очень пожилых людей, – у нас есть граждане 1922, 1924, 1926 годов рождения, затем – беременные женщины, кормящие матери с грудничками. Определяют категорию горожан, к которым должна выехать наша бригада, участковые врачи-терапевты. Мобильная бригада работает исключительно по заявкам врачей. Это помогает организовать работу, своевременно произвести ПЦР-тесты и доставить в лабораторию, главное – охватить ту категорию горожан, которая реально нуждается в помощи. Когда заявок около 20 и более и в течение трех часов в любую погоду надо успеть взять у каждого ПЦР-тест – сложно, но как видите, благодаря нашим хрупким сотрудницам стало возможно. При этом они работают в спецхалатах, масках, перчатках.

Вначале работали трое сотрудниц, сейчас двое – нагрузки большие. Они, безусловно, вакцинированы, регулярно проверяем их, ведь ещё одна наша задача – не разнести вирус. Только за 2021 – более полутора тысяч адресов, где чаще всего проживают несколько человек. В 2020 году в бригаде работали две медсестры из первой поликлиники, прикомандированные к нам – это Фатима Смыр и Марина Бедикян, и сотрудница СЭС Марианна Айрапетян. Сейчас работает одна машина и две наши сотрудницы, Фатима Смыр и Марианна Айрапетян, которые чередуются, чтобы снизить вирусную нагрузку.

– Вам удается в прежнем режиме контролировать объекты водоснабжения, производства пищевой продукции, кафе и рестораны?

– Конечно, мы продолжаем следить за качеством воды, питьевой - постоянно, морской - в период с середины мая до середины октября. К сожалению, в силу объективных причин, уменьшился надзор за общепитом: сотрудники отдела в возрасте 75+, это санитарные фельдшеры или санитарные врачи. Эти специальности выпускники школ по-прежнему игнорируют, поэтому у нас кадровая проблема весьма трудно разрешима. Но, тем не менее, проверки регулярно проводятся в объектах производства пищевой продукции, продовольственной торговли, безусловно, в кафе и ресторанах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Кстати, все нормативы, которым надо следовать, работникам вышеназванных объектов, опубликованы на нашем сайте sukhum-ses.ru. Питьевую воду по-прежнему настоятельно рекомендую пить кипяченной, пока не заменят все трубы диаметром 100 мм и меньше, т.е. те, по которым вода поступает в дома.

У нас есть хозрасчетное отделение профилактической дезинфекции, которое борется с синантропными насекомыми (блохи, клещи, комары, клопы, рыжие муравьи, мухи, тараканы, шершни, осы) и грызунами. Сложнее со скорпионами, но боремся высокими концентрациями имеющихся средств. Не занимаемся змеями, хотя горожане регулярно звонят и просят помощи. Должна отметить, что, несмотря на закрытие мусопроводов, тараканов меньше не стало. Бороться с ними надо планомерно.

Практика показала, что работая только по заявкам жильцов, мы не можем достичь должного эффекта. А ещё надо чтобы были созданы преграды для проникновения в дома грызунов: мелкой сеткой закрыть подвальные окна, установить плотно закрывающиеся двери в мусорокамеры и подъезды, тогда после наших работ новым грызунам будет сложно проникнуть в дома. Это затратно, но можно такие работы производить в двух, – трех, – многоэтажных домах в год.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.