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Абхазия Информ

В 2021 ГОДУ ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АБХАЗИЮ СОСТАВИЛ 51,5 МЛРД РУБ.

Новости Вторник, 15 февраля 2022 14:24
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В 2021 ГОДУ ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АБХАЗИЮ СОСТАВИЛ 51,5 МЛРД РУБ.

Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Республики Абхазия за 2021 год в рублевом эквиваленте, составил 97,6 млрд руб., что на 35,6 млрд руб. (57%) больше аналогичного показателя 2020 года.

Приток денежных средств в Республику Абхазия через банковскую систему составил - 51,5 млрд руб., отток денежных средств из страны – 46,1 млрд руб. Таким образом, сальдо движения денежных средств имело положительное значение в размере -  5,4 млрд руб. 

Структура притока денежных средств через банковскую систему Республики Абхазия:

  • на счета юридических лиц, ИП и физических лиц, открытых в кредитных организациях Республики Абхазия – 28,9 млрд руб.;
  • операции держателей российских банковских карт в инфраструктуре НПС «АПРА» – 13,6 млрд руб.;
  • перечисление в бюджет Республики Абхазия российской финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия, осуществления бюджетных инвестиций, поддержки инвестиционной деятельности и прочее - 5,2 млрд руб.;
  • поступления российской пенсии – 3,8 млрд руб.

В 2021 году основными валютами платежа остаются российский рубль, на который приходится 89,2% от общего объема трансграничных операций, доллар США – 6,9% и евро – 3,4%, на остальные – (японская йена, китайский юань, турецкая лира) – 0,5%.

Сальдо трансграничного движения денежных средств в 2020 году имело положительное значение в размере 2,2 млрд руб. (приток – 32,1 млрд руб., отток – 29,9 млрд руб.). 

Об этом сообщает сайт банка Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 15 февраля 2022 14:32

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