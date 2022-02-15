В 2021 ГОДУ ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АБХАЗИЮ СОСТАВИЛ 51,5 МЛРД РУБ.

Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Республики Абхазия за 2021 год в рублевом эквиваленте, составил 97,6 млрд руб., что на 35,6 млрд руб. (57%) больше аналогичного показателя 2020 года.

Приток денежных средств в Республику Абхазия через банковскую систему составил - 51,5 млрд руб., отток денежных средств из страны – 46,1 млрд руб. Таким образом, сальдо движения денежных средств имело положительное значение в размере - 5,4 млрд руб.