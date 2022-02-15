АРТИЛЛЕРИСТЫ ЮВО УНИЧТОЖИЛИ БРОНЕТЕХНИКУ «ПРОТИВНИКА» В ГОРАХ АБХАЗИИ ИЗ САУ «АКАЦИЯ»

В рамках плановых тактических учений артиллеристы соединения выполнили стрельбы, уничтожив в горах специальные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника.

Для уничтожения целей был задействован артиллерийский дивизион модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) «Акация». Расчеты выполнили огневые задачи с открытых позиций, уничтожив «противника».

Военнослужащие отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях в горах, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до 15 тысяч метров. Также артиллеристы отработали противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнив фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций.

Всего в учениях приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, а также было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.