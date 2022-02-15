СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ
Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. На базе средней школы №2 им. А.С. Пушкина Управлением образования проведено заседание Совета Управления образования Администрации г. Сухум.
В работе Совета приняли участие начальник Управления образования А.З. Таркил, руководители общеобразовательных школ и главные специалисты УО.
Повестка дня:
1. Итоги первого полугодия 2021-2022 учебного года.
2. Итоги комплексной проверки средней школы №7.
3. Задачи на второе полугодие.
Подводя итоги начальник Управления А.З. Таркил выделила приоритетные направления работы:
1. Усилить работу по обучению государственного абхазского языка во всех школах города.
2. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества знаний учащихся.
3. Повышение качества проведения урока посредством использования современных образовательных технологий.
4. Создание банка электронных ресурсов по предметам.