ГРАФИК ТЕЛЕДЕБАТОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Центризбирком провел жеребьевку проведения теледебатов в эфире Абхазского телевидения кандидатов в депутаты Парламента. Теледебаты начнутся 17 февраля и завершатся 11 марта. Выборы депутатов Парламента состоятся 12 марта.
17 февраля 11 (Бзыпский), 34 (Ткуарчал второй)
18 февраля 10 (Пицундский), 20 (Аацынский)
21 февраля 16 округ (Дурипшский), 30 округ (Кутольский),1 округ (Новый район)
22 февраля 27 округ (Баслахуский), 29 округ (Члоуский)
23 февраля 5 округ (Синопский), 6 округ (Центральный)
24 февраля 26 округ (Драндский), 13 округ (Гагрский городской второй)
25 февраля 4 округ (Северный), 14 округ (Цандрыпшский)
28 февраля 17 округ (Лыхнынский), 21 округ (Ново-Афонский)
1 марта 25 округ (Мачарский), 31 (округ Кындыгский), 22 округ (Эшерский)
2 марта 23 (округ Гумистинский), 18 округ (Гудаутский городской первый), 32 округ (Очамчырский)
3 марта 15 округ (Отхарский), 24 округ (Пшапский)
4 марта 12 округ (Гагрский), 19 округ (Гудаутский городской второй)
7 марта 9 округ (Восточный), 28 округ (Гупский)
8 марта 2 округ (Новый район), 3 округ (Старый поселок)
9 марта 33 округ (Ткуарчалский первый), 35 округ (Галский)
10 марта 8 округ (Маякский)
11 марта 7 округ (Библиотека)