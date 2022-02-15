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Абхазия Информ

ЗАКОНЧЕНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА ГОСКОМПАНИИ «АБХАЗТОП»

Новости Вторник, 15 февраля 2022 22:35
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ЗАКОНЧЕНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА ГОСКОМПАНИИ «АБХАЗТОП»

Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Следственное  управление Генеральной прокуратуры окончило предварительное следствие по уголовному делу №320/806 по обвинению бывшего гендиректора госкомпании «Абхазтоп»  (с 2021 г. реорганизована в РУП «Абхазская топливная компания») Авидзба Беслана Ивановича.

Авидзба обвиняется  в совершении восьми эпизодов хищения имущества компании в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты (часть 4 статьи 157  УК РА) и одного эпизода хищения путем мошенничества  (часть 4 статьи 156 УК РА). Проведенным расследованием установлена общая сумма причиненного   материального ущерба в результате преступных действий бывшего гендиректора Авидзба Б.И. в размере 146 959 196 рублей, из которых: сумма похищенного имущества путем списания горюче-смазочных материалов на имя Авидзба Б.И. составила 55 775 654,50 руб., сумма похищенного имущества путем списания на подставных лиц и умершее лицо – 63 931 084,5 руб.; сумма похищенных денежных средств, полученных от дебиторов компании, в счет оплаты долга за горюче-смазочные материалы составила 13 796 951 руб.; сумма похищенных денежных средств путем заключения фиктивных сделок составила 9 535 506 руб.; сумма обналиченных через кассу компании денежных средств составила 3 920 000 руб.

По окончании ознакомления обвиняемого с материалами дела орган предварительного следствия направит уголовное дело заместителю генерального прокурора для утверждения обвинительного заключения.  

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 15 февраля 2022 23:10

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