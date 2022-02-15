ВОЗБУДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГУРГЕНА КИРАКОСЯНА

Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело в отношении Гургена Киракосяна по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК РА.

6 февраля 2022 г., находясь в помещении барачного строительства, расположенного в селе Каман Сухумского района, Киракосян Гурген Арменакович, будучи в алкогольном опьянении, в результате возникшей ссоры на бытовой почве выстрелил в Кецба Эдуарда Михайловича из автоматического оружия предположительно системы Калашникова калибра 5,45 мм. Кецба от полученных ранений скончался на месте преступления.

7 февраля 2022 года Киракосян Г.А. задержан прокуратурой Сухумского района. 9 февраля 2022 года в отношении Киракосян Г.А. Сухумским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца.

В настоящее время прокуратура Сухумского района проводит следственные и процессуальные действия по данному уголовному делу.





