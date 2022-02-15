ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 389 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 673 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 389 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 67 пациентов – средней степени тяжести.