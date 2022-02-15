ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 389 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 673 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 389 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 67 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 28, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 31 пациент.
В Гудаутской ЦРБ скончались мужчины 88 и 80 лет и две женщины 55 и 48 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 49524 человека. Зарегистрировано 624 летальных случая. Выздоровели 40762 человека.