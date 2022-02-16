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Абхазия Информ

ПОЯВЛЕНИЕ САМОЛЕТА ВВС США НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ ВЗБУДОРАЖИЛО АБХАЗСКИЙ СЕГМЕНТ СОЦСЕТЕЙ

Новости Среда, 16 февраля 2022 11:41
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ПОЯВЛЕНИЕ САМОЛЕТА ВВС США НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ ВЗБУДОРАЖИЛО АБХАЗСКИЙ СЕГМЕНТ СОЦСЕТЕЙ

Сухум. 16 февраля 2022. Абхазия-Информ. Абхазский сегмент социальных сетей взбудоражило сообщение о том, что в «воздушном пространстве» самопровозглашенной республики появился самолет ВВС США.

Пользователь сети опубликовал данные с Flightradar24 — веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, - сообщает "СОВА".

Пост, датированный 14 февраля, гласил: «Вот уже несколько часов борт ВВС США бродит по нашим берегам».

На заметку откликнулись другие пользователи, некоторые усомнились в аутентичности снимка, т.к. «российские ПВО не дремлют».

Согласно изданию Страна.ua, 14 февраля, над черным морем летал самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.

«Борт вылетел из авиабазы на Кипре, пролетел через территорию Греции и Болгарии, после чего направился вдоль побережья Черного моря от Адлера к Новороссийску. Оттуда он полетел к берегам Крыма, добрался практически до Одессы и повернул обратно».

Boeing RC-135 — семейство крупных стратегических разведывательных самолетов, построенных американской корпорацией The Boeing Company. RC-135V — это модификация судов RC-135C, которые начали переоборудовать на новый лад с 1973 г. Кодовое название модели — «Ривет джойнт».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 16 февраля 2022 11:45

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