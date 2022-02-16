УНИКАЛЬНЫЙ СВИНЦОВЫЙ САРКОФАГ СТАНЕТ ЭКСПОНАТОМ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ

«Специалисты уже по возможности провели реставрацию саркофага. Сейчас он получил первоначальный вид настолько, насколько это было возможно. К экспозиции саркофаг готов. Финансовую сторону на его восстановление взяло на себя правительство Абхазии», – отметил Джопуа.

Сухум. 16 февраля 2022. Абхазия-Информ. Свинцовый саркофаг, найденный группой исследователей из Абхазии и России во время археологических раскопок в августе 2021 года в городище Гюэнос, станет экспонатом Абхазского государственного музея уже весной текущего года. Об этом сообщил директор госмузея Аркадий Джопуа.

На сегодняшний день учёные продолжают научную часть исследования, готовятся публикации об археологических раскопках в августе прошлого года.

Джопуа отметил, что в середине марта в республику должны приехать художники, которые будут делать иллюстрации части саркофага, это также является частью исследования.

Директор музея подчеркнул, что ответы экспертизы абхазская сторона пока что не получила, поэтому точные данные о датировке саркофага и его происхождении будут озвучены позже.

Напомним, что свинцовый саркофаг относится к V-VI векам нашей эры. Ранее на территории Абхазии уже находили медные и мраморные саркофаги, однако свинцовый найден впервые. Учёные отмечают, что аналогичные открытия были только на территории Турции, Англии и Франции.

Также учёные подчеркнули, что обычных людей в таких саркофагах не хоронили, поэтому вероятнее всего в нем захоронен либо священнослужитель высокого ранга, либо кто-то из знати.