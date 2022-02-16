ПАНДЕМИЯ МЕШАЕТ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ ГУЛИА

«На отдельных участках дорог работы уже завершены. Ливневые стоки проложены на всех трех улицах. Сейчас дело за подрядной организацией, которая производит укладку асфальта. В настоящий момент ведутся подготовительные работы для укладки асфальта. Снимается первый слой разбитого дорожного покрытия, выравнивается дорожное полотно и засыпается черновым слоем специального грунта для того, затем начать укладку асфальта в два слоя», – сказал Авидзба.

На Абазинской улице пока кладут первый слой асфальта. Там уже проведены работы по выравниванию дорожного полотна и поднятию канализационных, водопроводных и ливневых люков под уровень, на который будет уложен второй слой асфальта. Сейчас можно увидеть, что в некоторых местах люки подняты на несколько сантиметров. Это сделано специально для того, чтобы на этом уровне уложить второй слой асфальта.

По словам Руслана Авидзба, укладкой асфальта занимается подрядная организация ООО «Абхазрегионстрой».

«Это – серьезная организация, которая имеет опыт работы не один год. Если говорить о первом слое асфальта, который они уложили на Абазинской улице, то там все было сделано хорошо, без нареканий. Небольшие сложности возникли лишь при укладке асфальта перед зданием Сухумской прокуратуры. Видимо, произошел некий сбой в оборудовании. Это – механизм, что-то ломается, портится, но в любом случае, всё будет исправлено и выровнено. Второй слой асфальта будет идеально уложен», – пообещал Авидзба.

Он затруднился назвать сроки завершения работ по укладке асфальта.

«Трудно назвать конкретные сроки. Мы все заинтересованы в том, чтобы завершить работы качественно и как можно быстрее. Но нельзя сбрасывать со счетов ситуацию с пандемией. Большое число людей болеет. Те же, кто не болеют, проводят подготовительные работы. Но вот до 90% работников завода по производству асфальта болеют или находятся на самоизоляции, производство стоит. Как только люди выйдут на работу после карантина, начнется укладка асфальта», – сказал Авидзба.

Что касается участка улицы Гулиа от перекрестка с улицей Джонуа до улицы Агумава, то там ситуация осложняется тем, что в этом районе огромное количество объектов оптовой торговли, иных магазинов, много транспорта.

«Получается, что мы мешаем друг другу. Мы не хотим принимать какие-то радикальные меры, надеемся на сознательность граждан, на то, что они с пониманием отнесутся к ситуации и на время не будут заставлять улицу транспортными средствами. В любом случае, нам придется хотя бы на сутки перекрыть квартал для того, чтобы техника могла спокойно поработать и выровнять дорогу», – отметил Руслан Авидзба.

В связи с ремонтными работами на перекрестках улицы Лакоба с улицами Джонуа и Абазинской было сложно проезжать, так как все было перерыто. Столичная Администрация обратилась к подрядчику – ООО «Абхазрегионстрой» временно уложить черновой слой асфальта. Компания пошла навстречу и временно заасфальтировала перекрестки, чтобы было удобнее переезжать.

«Поскольку это временный слой, он начал местами разрушаться. У людей стали возникать вопросы. Но когда будут завершены работы по укладке асфальта на улицах, то приведут окончательно в порядок и перекрестки, а именно вырежут временный слой и уложат новый асфальт», – уточнил Авидзба.

Об этом сообщает сайт столицы.