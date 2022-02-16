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Абхазия Информ

В 2021 ГОДУ ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 5 000 НАРУШИТЕЛЕЙ ГОСГРАНИЦЫ АБХАЗИИ

Новости Среда, 16 февраля 2022 18:20
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В 2021 ГОДУ ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 5 000 НАРУШИТЕЛЕЙ ГОСГРАНИЦЫ АБХАЗИИ

Сухум. 16 февраля 2022. Абхазия-Информ. В течение 2021 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 5 000 нарушителей государственной границы Республики Абхазия.

В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима»; ст. 190.1. КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2. «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия»; ст. 190.4. «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Республики Абхазия», задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

Возбуждено 10 уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч.1. ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».

Пресечено более 160 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров и грузов различного назначения. Изъято более 33 800 блоков табачной продукции на сумму более 11 400  000 рублей, товаров народного потребления на сумму более 3 600 000 рублей, боеприпасы различного калибра на сумму более 80 000 рублей и 28 единиц оборудования для майнинга на сумму более 800 000 рублей.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 16 февраля 2022 18:25

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