В ГОРАХ АБХАЗИИ НАЧАЛИСЬ УЧЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ БАЗЫ

Сухум. 16 февраля 2022. Абхазия-Информ. Более 1,5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии приступили к учениям на горном полигоне Цабал. Об этом в среду сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Стартовало двустороннее ротное тактическое учение с выполнением боевых стрельб с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО. На горном полигоне Цабал военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают ведение оборонительных действий, блокирование и уничтожение «противника» в горно-лесистой местности», – говорится в сообщении.

В рамках учений военнослужащие отработают поиск с помощью беспилотников «Орлан-10» и уничтожение диверсионных групп противника. В маневрах задействовано около 300 единиц техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи на базе БТР-80.