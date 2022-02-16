ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГАЗИФИКАЦИИ АБХАЗИИ

Представители сторон встретились сегодня в Министерстве экономики, чтобы обсудить текущие вопросы, связанные с реализацией первого этапа плана мероприятий, утвержденного в декабре прошлого года.

Сухум. 16 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазию из России прибыла делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики.

В ходе встречи специалисты представили несколько сценариев развития газификации Абхазии, таких как сетевая газификация, автономная газификация сжиженным природным газом и газификация объектов энергетики.

Представители подрядной организации также ознакомили вице-премьера, министра экономики Кристину Озган с результатами проделанной работы по изучению потенциальных возможностей местных ресурсов углеводородного сырья и предложили возможные сценарии энергообеспечения и топливоснабжения с учетом социально-экономического развития республики на перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.