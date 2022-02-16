МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 16 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Москве прошла встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с главным редактором телеканала «Russia Today», МИА «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргаритой Симоньян.

Одной из ключевых тем встречи стало предстоящее открытие многофункционального Медиацентра МИД Абхазии. В частности, рассматривались инструменты налаживания взаимодействия центра с ведущими информационными агентствами России.



Обсуждались вопросы укрепления международной информационной политики и формирования позитивного имиджа Республики Абхазия.



Многофункциональный Медиацентр МИД Абхазии готовится к запуску в начале весны 2022 года. Он будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД РФ, а также информационных агентств России.

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В этот же день министр встретился с директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

В ходе встречи обсуждались параметры активизации сотрудничества профильных департаментов Абхазии и России для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД РА.

Стороны определили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Республики Абхазия при содействии российской стороны. Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей.

В завершение встречи Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой «Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В. Г. Ардзинба».

Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере.