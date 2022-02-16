ОЛЕГ ЛАКОБА: ЦЕНЫ НА НАШИХ АЗС ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСЯТ ОТ ЭКСПОРТНЫХ И БИРЖЕВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Сухум. 16 февраля 2022. Абхазия-Информ. С начала февраля автовладельцы наблюдают рост цен на АЗС Абхазии. Это, безусловно, вызывает беспокойство и негативные предположения о сговоре на топливном рынке республики. Правительство пытается сдержать рост цен, но есть ли перспективы административного воздействия и чего ожидать в ближайшей перспективе?

«Негатив, который сейчас обсуждается в соцсетях, предположения о сговоре между владельцами заправочных станций и тому подобные рассуждения не имеют никакого отношения к действительности. Объясню почему.

Во-первых, по причине отсутствия информации о ценообразовании, да и вообще о положении дел в данной отрасли.

Топливо, которое мы все покупаем на АЗС нашей страны, на 100% импортируется из Российской Федерации. Своего бензина и солярки у нас нет, потому что, к сожалению, нет своего нефтеперерабатывающего завода. Обращаю на это внимание для понимания того факта, что цены на наших АЗС полностью зависят от экспортных и биржевых цен на нефть и продукты нефтепереработки.

Цена топлива в России увеличивается непрерывно, с 2008 года средние темпы составляли в районе 2 рублей в год. В 2018 году, когда топливный кризис привел к резкому росту цены литра на 3–4 рубля, правительство РФ приняло ряд мер, например, временно снизило акцизы и ввело мораторий на удорожание горючего свыше темпов инфляции. Это неформальное соглашение между правительством и крупными нефтяными компаниями действует до сих пор, и его результатом стала искусственная стабилизация цен. Но это не всё.

В конце прошлого года средняя по стране стоимость бензина АИ-95 впервые перевалила планку в 50 рублей за литр, а сами темпы подорожания стали максимальными за последние три года. При этом с 1 января 2022 года существенно выросли акцизы на топливо.

В 2021 году стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 изменилась более чем на 8% (около 4 рублей), а дизтоплива — на 10%. То есть, темпы увеличения цены почти вдвое выше, чем в среднем за предыдущие 15 лет.

Нынешнее резкое подорожание связано с ростом цены на нефть на мировом рынке. Так как же это связано с ценой на топливо внутри страны? Вот мы слышим недовольство тем, что на заправках в Сочи или в Москве бензин стоит 54 рубля, а у нас уже 57.

Для начала необходимо понять, как формируется цена топлива на АЗС в России.

Оптовая цена топлива в России формируется не под воздействием факторов спроса и предложения внутри страны, а в первую очередь по принципу экспортной альтернативы. Когда у вас дорожает нефть на мировом рынке, возникает больше оснований для экспорта как готового продукта, так и самого сырья. То есть, для получения большей прибыли нефтяные компании отправляют большие объёмы на экспорт, в результате чего падает производство топлива внутри страны.

Это, как вы понимаете, должно вызвать дефицит и привести к росту отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах и, как следствие, на АЗС. Для того, чтобы избежать неконтролируемых негативных последствий, Правительство РФ ввело механизм демпфера. Это – механизм государственного субсидирования внутренних цен в условиях, когда экспортные поставки оказываются более выгодными.

В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

Общий объем расходов бюджета РФ на предлагаемые корректировки демпфера для защиты внутреннего топливного рынка составит 650,7 млрд рублей на период 2022-2024 гг. при их вступлении в силу с 1 апреля текущего года.

Вот за счет этих 650 млрд рублей цены на заправках в городах России резко не повышаются. Но к нам это не имеет никакого отношения.

А какие механизмы компенсации есть у нас? Никаких. Мы вынуждены покупать топливо по биржевым экспортным (не внутрироссийским!) ценам, доставлять его в Абхазию, тоже не бесплатно. При этом компании несут расходы по выплате налогов, заработной платы сотрудникам, содержании имущества и многом другом, из чего в итоге формируется конечная стоимость топлива на АЗС, которая, естественно, будет выше, чем в Сочи или Москве.

Для сравнения приведу цены в рублях на бензин (АИ-95) и дизтопливо топливо на постсоветском пространстве:

Азербайджан - 43,87 и 35,09;

Беларусь - 61,22 и 61,22;

Россия - 52,99 и 51,50;

Армения - 81,10 и 76,41;

Украина - 82,55 и 80,34

Грузия - 76,74 и 74,50

Рост цен на нефтепродукты – это один из главных маркеров, который отражает глобальные экономические и политические процессы. И тут мы никак не сможем остаться в стороне.

К сожалению, какими бы далёкими от нас ни казались эти события, они напрямую влияют на нашу жизнь, так как вслед за подорожанием топлива обычно следует подорожание стоимости основных товаров и услуг.

Не имея собственного производства нефтепродуктов и, в частности, топлива, обеспечивающего внутренние потребности Абхазии, мы не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность страны и дальше вынуждены будем зависеть от внешних обстоятельств. И сегодняшнее повышение цен, к сожалению, не последнее».