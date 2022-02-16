В ГУДАУТЕ ОТКРОЮТ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Сухум. 16 февраля 2022. Абхазия-Информ. Как рассказал председатель общественной организации «Аицхыраара», депутат Собрания Гудаутского района Адгур Авидзба, реабилитационный центр площадью 400 квадратных метров появится на первом этаже здания «Абхазсвязь» по проспекту Героев.

В центре будут работать специалисты по лечебной физкультуре, физиотерапии, массажисты, будет функционировать тренажерный зал. Все будет бесплатно для взрослых и детей. Им будут оказывать помощь так же в социализации и приучать к самостоятельности.

На реализацию проекта направили более десяти миллионов рублей. Часть денег выделило государство, часть – Программа развития ООН, также помогли родственники, друзья и знакомые Адгура Авидзба.

«Для содержания центра тоже нужны будут деньги. Поэтому мы хотим открыть рядом фитнес-зал, который смогут посещать все желающие. Заработанные на этом деньги пойдут на развитие нашего проекта», – говорит Авидзба.

Точная дата открытия реабилитационного центра еще не назначена. Организаторы рассчитывают это сделать в конце февраля или же в начале марта.