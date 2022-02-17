СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЗА 16 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 17 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 593 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 357 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 32, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 24 пациента.

В Гудаутской ЦРБ скончались трое мужчины 70, 85, и 87 лет, а также женщина 82 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 49881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели 41066 человек.