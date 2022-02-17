УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Сухум. 17 февраля 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в окончательном чтении бюджеты шести внебюджетных фондов на 2022 год.
Общий объём доходов и расходов Пенсионного фонда на 2022 год утвержден в сумме 1 млрд 286 млн 16,2 тысяч рублей.
Общий объём доходов и расходов Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. составит 166 млн 159,1 тысяч рублей.
Общий объём доходов и расходов Фонда обязательного медицинского страхования - 45 млн 500 тысяч рублей.
Общий объём доходов и расходов Фонда репатриации утвержден в сумме 209 млн 308, 1 тысяч рублей.
Общий объём доходов Дорожного фонда утвержден в сумме 115 млн рублей, расходов - 119 млн рублей.
Общий объём доходов и расходов Фонда социального страхования и охране труда составляет 122 млн 816, 9 тысяч рублей.