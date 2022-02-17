УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Сухум. 17 февраля 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в окончательном чтении бюджеты шести внебюджетных фондов на 2022 год.

Общий объём доходов и расходов Пенсионного фонда на 2022 год утвержден в сумме 1 млрд 286 млн 16,2 тысяч рублей.