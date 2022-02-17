АБХАЗФЕД ПОДДЕРЖАЛ ПРИЗЫВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АБХАЗИИ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА-НАБЛЮДАТЕЛЯ В ООН

Cухум. 17 февраля 2022. Абхазия-Информ. Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед) Мурат Махария от лица Абхазфед выразил поддержку призыву министра иностранных дел РА Инала Ардзинба к Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций о предоставлении Республике Абхазия статуса государства-наблюдателя в ООН.

«Федерация абхазских культурных центров в Турции поддерживает призыв министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу о предоставлении Республике Абхазия статуса государства-наблюдателя в ООН.

Убеждены, что обеспечение равенства прав больших и малых наций возможно только при предоставлении равных возможностей всем государствам и нациям в донесении своих позиций мировому сообществу.

Участие Республики Абхазия в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН даст возможность странам-членам организации получать объективную, не одностороннюю информацию о ситуации в регионе и создаст условия для формирования справедливого мнения о Республике Абхазия.

Считаем, что предоставление Республике Абхазия статуса государства-наблюдателя в ООН станет подтверждением приверженности Организации Объединенных Наций принципу универсальности членского состава ООН, и станет важным шагом в деле сохранения и приумножения мира и стабильности в черноморском регионе Кавказа.

Пусть мир услышит голос народа Республики Абхазия из первых уст».